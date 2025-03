Reggio, ok alla continuità del cantiere nautico. L’avv. Polimeni: ‘Giunti ad una soluzione’

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha chiuso la lunga disputa tra il Comune di Reggio Calabria e la R. Marine Group S.r.l., arriva il commento del legale della società, l’avvocato Natale Polimeni. Ai microfoni di CityNow, il difensore del cantiere nautico ha espresso soddisfazione per l’esito della vicenda, sottolineando l’importanza della soluzione trovata sia sul piano politico che su quello pratico.

Leggi anche

Una soluzione politica e strategica

“Finalmente si è addivenuti ad una soluzione che vede da un lato un risultato di natura politica (la pubblicazione del bando) – ha dichiarato l’avvocato Polimeni – mentre, dall’altro lato, la possibilità concreta che la città di Reggio Calabria possa continuare ad avere un cantiere nautico con le caratteristiche della R. Marine Group”.

Una realtà, ha aggiunto il legale, che offre servizi essenziali a diversi settori chiave della città.

Infatti, il cantiere nautico non è solo un’infrastruttura strategica per la nautica da diporto e il turismo, ma fornisce assistenza e manutenzione anche a soggetti istituzionali e professionali.

“Si tratta di un’attività fondamentale per le forze di polizia, per i diportisti, per i pescatori professionisti e non, per i piloti dello Stretto e, in generale, per tutti coloro che si avvicinano alla nautica, settore che continuo a considerare un volano di sviluppo per la città.”

Il futuro del cantiere: continuità e rilancio

Dopo svariate battaglie legali e mesi di incertezze, sembra essersi finalmente delineata una strada concreta per garantire la continuità dell’attività nautica in città. Il Comune, dal canto suo, ha adempiuto agli obblighi previsti dal protocollo d’intesa, dando seguito agli impegni assunti nel tempo.

La vicenda del cantiere nautico, dunque, si avvia verso una conclusione definitiva, con la prospettiva di una soluzione condivisa che tenga conto delle esigenze dell’amministrazione pubblica e dell’azienda concessionaria. Ora l’attenzione si sposta sull’effettiva attuazione del trasferimento e sul futuro sviluppo della nautica a Reggio Calabria, un settore che, come sottolineato dall’avvocato Polimeni, rappresenta un’opportunità concreta di crescita per il territorio.