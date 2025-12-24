Sequestro record di fuochi d’artificio nel reggino: 5 tonnellate confiscate dalla Polizia

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, previsti per le festività di fine anno, la Polizia di Stato ha segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri due soggetti, rispettivamente di Siderno e Marina di Gioiosa, ed effettuato un sequestro di artifizi pirotecnici e materiale esplodente per un quantitativo complessivo pari a 5 tonnellate di prodotti.

Sequestri tra Siderno e Marina di Gioiosa

Nello specifico, personale del Commissariato di PS di Siderno, con il contributo del Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro, ha sequestrato un ingentissimo numero di articoli detenuti in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Controlli in armeria e in un deposito privato

I controlli ispettivi sono stati eseguiti sia presso un’armeria regolarmente autorizzata sia presso un deposito privato. L’operazione ha permesso di accertare la detenzione di materiale pirotecnico per un ammontare pari a circa 900 kg di NEC (Net Explosive Content), a fronte di un limite massimo autorizzato, per i soggetti muniti di regolare licenza, corrispondente a 200 kg, configurando una situazione di grave e rilevante esubero rispetto alle prescrizioni previste dalla normativa di pubblica sicurezza, con evidenti e gravissimi profili di rischio per la pubblica incolumità.

Materiale privo di marchiatura CE

Alcuni tra gli articoli pirotecnici rinvenuti sono risultati perfino privi della prescritta marchiatura ed etichettatura CE, in palese contrasto con quanto richiesto dalla legislazione nazionale ed europea in materia di sicurezza, conformità e tracciabilità dei prodotti esplodenti.

Sequestro penale e deferimento dei responsabili

L’intero ammontare di materiale irregolare è stato posto sotto sequestro penale ed ha portato al deferimento, ai sensi degli artt. 678-679 p., 47-53 TU.L.P.S. e 24 legge n. 110 del 1975, dei soggetti accertati come responsabili delle condotte di trasgressione dei divieti relativi alla vendita, alla detenzione e al deposito di artifici pirotecnici.

Si precisa che il procedimento penale è, attualmente, nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, nei confronti degli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, come previsto dalla Costituzione Italiana.