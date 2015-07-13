City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Sergio Campolo rinuncia alla guida tecnica

Il Bocale Calcio 1983 annuncia la rinuncia del tecnico per motivi familiari e promette a breve il nome del nuovo allenatore

13 Luglio 2015 - 10:42 | di Vincenzo Comi

Bocale Calcio 1983, comunicato sul tecnico Sergio Campolo

Il Bocale Calcio 1983 comunica che per motivi familiari, il tecnico Sergio Campolo è costretto a rinunciare alla guida tecnica della squadra.

La notizia circolava già da qualche giorno, ma è divenuta ufficiale solo nella tarda serata di ieri. Il Bocale Calcio 1983 augura le migliore fortune a Sergio Campolo e comunica inoltre che a breve sarà annunciato il nuovo tecnico.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?