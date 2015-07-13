Sergio Campolo rinuncia alla guida tecnica

Il Bocale Calcio 1983 annuncia la rinuncia del tecnico per motivi familiari e promette a breve il nome del nuovo allenatore

Il Bocale Calcio 1983 comunica che per motivi familiari, il tecnico Sergio Campolo è costretto a rinunciare alla guida tecnica della squadra.

La notizia circolava già da qualche giorno, ma è divenuta ufficiale solo nella tarda serata di ieri. Il Bocale Calcio 1983 augura le migliore fortune a Sergio Campolo e comunica inoltre che a breve sarà annunciato il nuovo tecnico.