Dj Set Autunnale di Sergio Casile: Scopri la Tracklist

Ascolta il nuovo Dj Set di Sergio Casile, una miscela perfetta di deep house e funk per l'autunno. Scopri la tracklist completa con brani da Bo Saris a Anane

Sergio Casile, noto DJ, ci regala una selezione musicale ideale per l’autunno con una tracklist che mescola deep house, funk e remix esclusivi. Ecco le tracce che compongono il suo ultimo set:

Bo Saris – She’s On Fire (Maya Jane Coles Remix) Grant Nelson – So Many Ways (Original Mix) No Dial Tone, Djamila – About You (Tom Ellis Bump Mix) Lee M Kelsall NY Shuffle (Original Mix) Nathan G – Something About You (Original Version) Storm Queen – Let’s Make Mistakes (Club) The Glue – Love Generator (Tdrmc Calls It Love Remix) Grant Nelson – Di5c0nn3ct (Original Mix) Osunlade, Maiya James – Same Thing (Spiritchaser Remix) Anane – Love To Love You Baby (Anane’s Funky House Mix)

Questo set è perfetto per chi cerca ritmi sofisticati e melodie avvolgenti. Sergio Casile continua a influenzare la scena musicale con la sua capacità di selezionare e mixare tracce che catturano l’essenza della stagione autunnale.