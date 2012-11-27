Dj Set Autunnale di Sergio Casile: Scopri la Tracklist
Ascolta il nuovo Dj Set di Sergio Casile, una miscela perfetta di deep house e funk per l'autunno. Scopri la tracklist completa con brani da Bo Saris a Anane
27 Novembre 2012 - 16:38 | di Redazione
Sergio Casile, noto DJ, ci regala una selezione musicale ideale per l’autunno con una tracklist che mescola deep house, funk e remix esclusivi. Ecco le tracce che compongono il suo ultimo set:
- Bo Saris – She’s On Fire (Maya Jane Coles Remix)
- Grant Nelson – So Many Ways (Original Mix)
- No Dial Tone, Djamila – About You (Tom Ellis Bump Mix)
- Lee M Kelsall NY Shuffle (Original Mix)
- Nathan G – Something About You (Original Version)
- Storm Queen – Let’s Make Mistakes (Club)
- The Glue – Love Generator (Tdrmc Calls It Love Remix)
- Grant Nelson – Di5c0nn3ct (Original Mix)
- Osunlade, Maiya James – Same Thing (Spiritchaser Remix)
- Anane – Love To Love You Baby (Anane’s Funky House Mix)
Questo set è perfetto per chi cerca ritmi sofisticati e melodie avvolgenti. Sergio Casile continua a influenzare la scena musicale con la sua capacità di selezionare e mixare tracce che catturano l’essenza della stagione autunnale.
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