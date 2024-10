Volley: la Domotek ha un nuovo assistant coach

L’allenatore in seconda Gabriele Marchetta è costretto a salutare l’esperienza amaranto per ragioni strettamente personali. Le parole di Mister Polimeni a riguardo:

“Ringraziamo enormemente Gabriele per l’impegno profuso nonché per i grandi sacrifici fatti per la nostra causa. Prendiamo atto delle difficoltà di Gabriele di poter affrontare nella sua totalità questa avventura e auguriamo a lui le migliori fortune, degne della sua fantastica persona”.

Il ruolo di vice allenatore è stato assegnato a Vandir Sergio Dal Pozzo, che in passato ha avuto modo di collaborare con Mister Polimeni per diverse stagioni.

Uomo di volley, noto e stimato da tutto l’ambiente, Sergio Dal Pozzo è arrivato tanti anni fa dal Brasile ed è diventato un valore aggiunto per tutto il territorio. Allenatore di terzo grado e preparatore atletico specializzato nel volley, vanta un’esperienza importante in diverse discipline sportive, dal Calcio a 5 alla Pallavolo, passando per il Beach Volley. La sua ultima esperienza come preparatore atletico in Italia si è sviluppata con la Omifer Palmi, società che ha vinto nella scorsa stagione la Coppa Italia e la Supercoppa di Serie A3.

Le prime dichiarazioni di Sergio Dal Pozzo

“Sono affascinato da questa nuova avventura. Non potevo resistere a un richiamo così forte. Rappresentare Reggio Calabria in questo volo in Serie A. Ho grandi motivazioni per lavorare con cura e dedizione al servizio di un gruppo che può far bene. Ringrazio Antonio Polimeni per la massima fiducia espressa nei miei confronti e non vedo l’ora di poter dare giornalmente il mio contributo”.