Operazione Nostalgia: boom di biglietti venduti in 24 ore

“È arrivato il primo dato ufficiale. Senza aver ufficializzato nessun calciatore. Solo con una data e uno stadio. Al buio. Facile acquistare il biglietto dopo, ma rimaniamo sempre a bocca aperta per l’affetto e la fiducia che riponete in noi ogni anno.

Siamo orgogliosi di tutto questo e vi promettiamo che porteremo a Reggio Calabria un raduno da brividi, lo facciamo soprattutto per tutte le persone che acquistano il biglietto a scatola chiusa.

Dopo 24 ore sono 1000 i biglietti venduti“.