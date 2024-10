Ghirelli: ‘La serie B riduce le retrocessioni? Ci vedremo in Consiglio Federale’

Nel corso dell’Assemblea che ha visto protagonisti tutti i rappresentanti delle società di serie B, tra i tanti argomenti trattati, anche il cambio di format per la prossima stagione, ma con modifiche per quello che riguarda le retrocessioni, a partire da questo campionato (tre promozioni in A due dirette e una mediante playoff) e tre retrocessioni in Lega Pro (due dirette e la terza con la disputa dei playout). La proposta è stata deliberata ed ora passerà al vaglio del Consiglio Federale. Dura la risposta del presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli, così come riporta tuttoB.com:

Ghirelli: ‘Ci vedremo in Consiglio Federale’