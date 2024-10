Serie B: la dura replica di Bandecchi alle critiche dopo le sconfitte dei rossoverdi

Dopo il 5-0 sul Vicenza per la Ternana sono arrivate due sconfitte consecutive. La prima sul campo del Cosenza, la seconda decisamente più inaspettata in casa contro il Como. Non sono mancate come spesso accade le critiche soprattutto sui social, canale che il presidente Bandecchi conosce molto bene ed è proprio dal sul profilo Instagram che arriva l’immediata risposta:

“Rispetto per la città, la maglia ed il presidente”

“Nel calcio conta solo chi vince, il resto è noia. Comunque io aspetto e domani mando un milione e settecentomila euro per pagare tutto e tutti. Ma ripeto, serve rispetto per la città, rispetto per la maglia, rispetto per il presidente e tutto questo si ha solo vincendo. Il resto è fuffa”.