Serie B: Bandecchi sindaco non molla la presidenza della Ternana

Il trionfo di qualche anno addietro con la sua Ternana in quella straordinaria cavalcata dalla serie C alla B. Poi stagioni caratterizzate da alti e bassi con l’ultima che si è conclusa in maniera anonima, nonostante gli obiettivi ambiziosi dichiarati ad inizio stagione. Stefano Bandecchi, presidente della società rossoverde, è stato anche fortemente contestato da una parte della tifoseria, ma dopo qualche settimana la chiusura del campionato, l’enorme soddisfazione con l’elezione a sindaco di Terni, un grandissimo risultato. Il primo interrogativo che ci si è posti ha riguardato la possibilità di rimanere ancora in carica come massimo dirigente e la risposta non si è fatta attendere: “Non lascio la presidenza della Ternana calcio, perché dovrei farlo? Berlusconi è stato presidente del Consiglio mentre aveva il Milan. Lascerò la presidenza della Ternana se venderò la società”.

In questi giorni si continua a parlare di cambiamenti importanti all’interno dello staff tecnico con l’addio praticamente certo del tecnico Lucarelli e la permanenza assai in dubbio del Ds Leone. Tra i nomi per la sostituzione di quest’ultimo, si è parlato anche del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi, con il quale il presidente Bandecchi ha un ottimo rapporto.