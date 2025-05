Serie B: ultima giornata pazzesca. In coda rischiano tre grandi. Il programma e la classifica

Decisamente tutta da vivere e da seguire l’ultima giornata del campionato regolare. In testa i verdetti sono stati emessi con Sassuolo e Pisa in serie A, mentre interessante è la lotta al terzo posto con lo Spezia che punta a difenderlo dalle insidie della Cremonese. Il Bari, dopo aver sprecato troppe opportunità spera nel miracolo play off, ma al Cesena basta un punto per la matematica.

La lotta più incredibile è in coda dove è deciso solo il destino del Cosenza retrocesso, mentre sarà battaglia per tutte le altre comprese tre nobili decadute come Frosinone, Sampdoria e Salernitana. Quest’ultima si gioca tutto nello scontro senza appello con il Cittadella.

Il programma della giornata

Sassuolo – Frosinone

Sudtirol – Bari

Brescia – Reggiana

Cittadella – Salernitana

Juve Stabia – Sampdoria

Mantova – Catanzaro

Palermo – Carrarese

Spezia – Cosenza

Modena – Cesena

Pisa – Cremonese

La classifica

Sassuolo 82 (promosso in serie A)

Pisa 73 (promosso in serie A)

Spezia 63 (play off)

Cremonese 61 (play off)

Juve Stabia 54 (play off)

Catanzaro 52 (play off)

Palermo 51 (play off)

Cesena 50 (play off)

Bari 47

Sudtirol 45

Modena 45

Reggiana 44

Carrarese 44

Mantova 43

Brescia 40

Frosinone 40 (play out)

Sampdoria 40 (play out)

Salernitana 39

Cittadella 39

Cosenza (-4) 30