La solita serie B: comandano in tre, in attesa del Giudice Sportivo

E’ la solita serie B, con la variante dell’effetto covid che incide e non poco sulla presenza o meno di calciatori in campo e addirittura di squadre costrette al rinvio. Insieme a questo la cadetteria si conferma campionato strano, equilibrato, difficile e con compagini molto vicine nel giro di pochi punti. Adesso a guidare la classifica sono in tre, con la Salernitana che da domani sera potrebbe balzare in vetta alla graduatoria con i tre punti che le assegnerà il Giudice Sportivo, mentre Cittadella e Venezia, dietro di tre lunghezze, dovranno ancora recuperare un incontro.

CLASSIFICA

1) Frosinone 13

2) Empoli 13

3) Chievo 13

4) Salernitana 11

5) Cittadella* 10

6) Venezia* 10

7) Spal 9

8) Reggina 7

9) Pordenone 7

10) Lecce 6

11) Monza* 6

12) Cosenza 5

13) Brescia* 5

14) Reggiana* 4

15) Ascoli 4

16) Entella* 4

17) Pisa 4

18) Cremonese* 3

19) Vicenza* 3

20) Pescara 1

*Una partita in meno

Per domani è atteso il verdetto del Giudice Sportivo che assegnerà i tre punti alla Salernitana, per la mancata presentazione della Reggiana allo stadio Arechi. Una vicenda destinata a finire nelle aule dei tribunali sportivi.