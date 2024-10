Serie B: dopo una serie di no, il Cosenza trova il sostituto di Dionigi

L'inizio dei guai per i rossoblu in occasione della trasferta al Granillo contro la Reggina. Sconfitta e crollo

Momento difficile in casa Cosenza, anche se la classifica non è poi così drammatica in virtù di una buona partenza che aveva fatto addirittura pensare ad un campionato forse diverso per la compagine silana. I guai per Dionigi ed i suoi hanno avuto inizio in occasione della trasferta al Granillo contro la Reggina, persa in malo modo e che ha poi dato inizio ad una serie consecutiva di sconfitte.

Dopo la quarta il presidente Guarascio ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex attaccante e allenatore amaranto, ma la ricerca per il suo sostituto non è stata semplice. Una serie di no incassati a partire da quello di Alfredo Aglietti per finire con Zdeněk Zeman, poi nella notte si è tornati su uno dei primi obiettivi e cioè William Viali, lo scorso anno al Cesena. Tranne clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere lui a sedere sulla panchina dei rossoblu. Si attende solo il comunicato ufficiale.