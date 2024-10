Serie B, il Ds dell’Ascoli Marco Valentini: ‘Meglio ripartire a febbraio’

Nella lunga intervista rilasciata a PSB dal Ds dell’Ascoli Valentini, un passaggio è stato riservato alla situazione covid che ha compito in maniera forte e diffusa la serie B. Questo il suo pensiero:

“Per quanto riguarda il COVID secondo me facendo previsioni si rischia di essere smentiti. Navighiamo a vista cercando di essere il più precisi possibile e monitorando tutti i giorni il nostro gruppo squadra. Una prima tranche di COVID ci aveva riguardato a inizio dicembre ed era toccato anche al sottoscritto. Ora abbiamo 6-7 casi, uno già rientrato. Sono tante le squadre che hanno problemi di contagi, è sintomo del fatto che questa variante ha preso un po’ il sopravvento. Secondo me, giocare in queste condizioni per alcune squadre sarebbe troppo penalizzante. Credo che la soluzione più giusta quindi sarebbe ricominciare a febbraio”.