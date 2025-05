Serie B, finale play out: numeri impressionanti a Salerno dopo un giorno di prevendita

Ingresso gratuito per bambini, under14, scuole e scuole calcio e per i vecchi abbonati il costo simbolico di un euro

Lo scorso anno entrambe in serie A, adesso a giocarsi il play out per evitare la retrocessione in serie C, dove è già precipitata un’altra gloriosa società come la Sampdoria.

Salernitana e Frosinone si giocano lo spareggio nel doppio confronto e c’è straordinario fermento tra i tifosi granata per la sfida che si disputerà all’Arechi lunedì 19 maggio. A Salerno la passione per la squadra di calcio è fortissima e lo dimostrano i numeri che da sempre accompagnano la presenza di pubblico sugli spalti sia in casa che fuori con il settore di Curva Sud costantemente sold out.

L’amministratore delegato Maurizio Milan ha da subito chiesto e ottenuto l’autorizzazione alla Lega B per l’attuazione di prezzi popolari, con ingresso gratuito per bambini, under14, scuole e scuole calcio, oltre alla prelazione per i vecchi abbonati che, di fatto, entreranno allo stadio al costo simbolico di un euro. E la risposta del pubblico è stata incredibile: 25mila biglietti venduti in 36 ore, con altre migliaia e migliaia di persone ancora in coda presso i botteghini.