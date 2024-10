Serie B: il Frosinone vince e torna a +6. Tutti i risultati e la nuova classifica

Dopo quattro partite giocate in casa senza successi, la Reggina torna a vincere al Granillo in un match combattutissimo contro la Ternana. Tre punti pesanti anche per il Genoa che segna con Puscas al 94° minuto. Risponde subito il Frosinone che nel posticipo vince in casa del Brescia.

I risultati della giornata

Palermo – Bari 1-0

Spal – Ascoli 1-1

Modena – Cosenza 2-0

Benevento – Genoa 1-2

Parma – Perugia 2-0

Como – Pisa 2-2

Venezia – Sudtirol 0-1

Reggina – Ternana 2-1

Cittadella – Cagliari 0-0

Brescia – Frosinone 1-3

La classifica

Frosinone 45

Reggina 39

Genoa 39

Bari 33

Sudtirol 32

Pisa 30

Parma 30

Ternana 29

Cagliari 29

Modena 28

Palermo 28

Ascoli 26

Brescia 25

Spal 24

Benevento 23

Como 23

Cittadella 23

Venezia 20

Perugia 20

Cosenza 18