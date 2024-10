Serie B: il Frosinone prova la fuga, Reggina a Como. Il programma e la classifica

Dopo la netta vittoria contro la Reggina il Frosinone prova a dare uno stacco significativo a chi insegue, ma di frone si troverà una delle squadre più in forma del momento, il Pisa. Amaranto in trasferta a Como per provare a recuperare quanto perduto giovedi scorso.

Il programma della giornata

Cagliari – Perugia 3-2

Ascoli – Genoa

Benevento – Cittadella

Como – Reggina

Spal – Palermo

Sudtirol – Ternana

Venezia – Cosenza

Bari – Modena

Frosinone – Pisa

Brescia – Parma

La classifica

Frosinone 35

Reggina 29

Bari 26

Genoa 26

Ternana 25

Brescia 24

Parma 23

Pisa 22

Sudtirol 22

Cagliari 22

Modena 21

Ascoli 21

Palermo 19

Cittadella 19

Benevento 18

Cosenza 17

Spal 16

Venezia 16

Como 16

Perugia 13