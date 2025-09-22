Serie B: Inzaghi al primo posto, sorprese in vetta. Risultati e classifica

Deludenti Venezia, Empoli e Spezia. Sampdoria a quota zero

La serie B è giunta alla sua quarta giornata di campionato con il Palermo di Inzaghi che dopo aver battuto il Bari, torna in vetta alla classifica. Insieme ai rosanero troviamo anche due sorprese come il Modena di Andrea Sottil e soprattutto il Cesena, deludente invece fino al momento il cammino di Spezia, Empoli e Venezia. Poi la Sampdoria all’ultimo posto a quota zero.

I risultati della giornata

Frosinone – Sudtirol 2-2

Palermo – Bari 2-0

Venezia – Cesena 1-2

Spezia – Juve Stabia 1-3

Reggiana – Catanzaro 2-2

Monza – Sampdoria 1-0

Mantova – Modena 1-3

Carrarese – Avellino 3-4

Pescara – Empoli 4-0

Padova – V. Entella 2-1

La classifica

Modena 10

Palermo 10

Cesena 10

Frosinone 8

Monza 7

Avellino 7

Juve Stabia 6

Carrarese 6

Reggiana 5

Sudtirol 5

Venezia 5

V. Entella 5

Pescara 4

Catanzaro 4

Padova 4

Empoli 4

Mantova 3

Spezia 2

Bari 1

Sampdoria 0