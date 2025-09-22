Serie B: Inzaghi al primo posto, sorprese in vetta. Risultati e classifica
Deludenti Venezia, Empoli e Spezia. Sampdoria a quota zero
22 Settembre 2025 - 09:12 | Redazione
La serie B è giunta alla sua quarta giornata di campionato con il Palermo di Inzaghi che dopo aver battuto il Bari, torna in vetta alla classifica. Insieme ai rosanero troviamo anche due sorprese come il Modena di Andrea Sottil e soprattutto il Cesena, deludente invece fino al momento il cammino di Spezia, Empoli e Venezia. Poi la Sampdoria all’ultimo posto a quota zero.
I risultati della giornata
Frosinone – Sudtirol 2-2
Palermo – Bari 2-0
Venezia – Cesena 1-2
Spezia – Juve Stabia 1-3
Reggiana – Catanzaro 2-2
Monza – Sampdoria 1-0
Mantova – Modena 1-3
Carrarese – Avellino 3-4
Pescara – Empoli 4-0
Padova – V. Entella 2-1
La classifica
Modena 10
Palermo 10
Cesena 10
Frosinone 8
Monza 7
Avellino 7
Juve Stabia 6
Carrarese 6
Reggiana 5
Sudtirol 5
Venezia 5
V. Entella 5
Pescara 4
Catanzaro 4
Padova 4
Empoli 4
Mantova 3
Spezia 2
Bari 1
Sampdoria 0