Serie B: Lecce e Cremonese in A, l’Alessandria in C. Risultati e classifica finale

Ultima giornata del campionato regolare e come da tradizione, palpitante e sorprendente. Lecce e Cremonese vanno in A, beffato il Monza a vantaggio di un Perugia che agguanta i play off all’ultimo respiro a danno del Frosinone. Colpo del Vicenza che vale i play out, retrocede l’Alessandria.

Leggi anche

I risultati della giornata

Crotone – Parma 0-1

Cosenza – Cittadella 1-0

Como – Cremonese 1-2

Alessandria – Vicenza 0-1

Perugia – Monza 1-0

Frosinone – Pisa 1-2

Lecce – Pordenone 1-0

Brescia – Reggina 3-0

Benevento – Spal 1-2

Ascoli – Ternana 4-1

Leggi anche

La classifica

Lecce 71 promosso in A

Cremonese 69 promossa in A

Pisa 67 (play off)

Monza 67 (play off)

Brescia 66 (play off)

Ascoli 65 (play off)

Benevento 63 (play off)

Perugia 58 (play off)

Frosinone 58

Ternana 54

Cittadella 52

Parma 49

Como 47

Reggina (-2) 46

Spal 42

Cosenza 35 (play out)

Vicenza 34 (play out)

Alessandria 34 (in C)

Crotone 26 (in C)

Pordenone 18 (in C)