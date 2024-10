Serie B: Lecce-Pescara il posticipo, ma cinque casi covid tra i giallorossi

Si chiuderà questa sera la sesta giornata del campionato di serie B con il posticipo tra Lecce e Pescara. La squadra di Corini proverà a recuperare terreno dalla parte alta della classifica, il tecnico Oddo spera in un risultato positivo, visto che la sua panchina dopo un avvio disastroso è stata messa in discussione. Intanto il covid non si ferma, anzi, avanza sempre più ed è la società pugliese a comunicare alcune positività nel proprio gruppo squadra:

“L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari effettuati, sono risultati positivi al Covid-19 tre calciatori e due componenti dello staff. I soggetti sono stati immediatamente isolati e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari”.