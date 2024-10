Serie B: salta un’altra panchina. La Ternana perde, paga Lucarelli

E’ stato l’allenatore dei record con la Ternana nel campionato di serie C, l’ha salvata lo scorso anno in cadetteria e si è trovato al primo posto in questa stagione. Tutto questo non è bastato a Cristiano Lucarelli per mantenere il posto in panchina perchè la sua Ternana, comunque nella parte alta della graduatoria, a digiuno di successi da cinque partite, ha perso a Pisa ed il presidente Bandecchi ha deciso per il suo esonero. L’ennesimo di questa serie B.

“La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, signor Cristiano Lucarelli.

La Società ringrazia l’allenatore livornese per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune umane e professionali“.