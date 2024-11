Serie B: Pippo Inzaghi potrebbe tornare presto ad allenare

Da super favorita per la vittoria finale, alla conquista di un solo punto nelle prima quattro giornate di campionato. Momento difficilissimo per lo Spezia che ha raccolto davvero poco rispetto alle attese, nonostante un ottimo organico ed un allenatore che conosce benissimo la categoria. Ed è proprio Alvini l’elemento maggiormente in discussione in questo momento tanto da essere già a rischio dopo poche settimane dall’inizio del torneo.

C’è chi sostiene che la società abbia dato qualche altra giornata di tempo, chi invece parla già di un contatto avvenuto con l’ex tecnico della Reggina Pippo Inzaghi, rimasto a riposo anche un pò per scelta, dopo la scomparsa della squadra amaranto. Nelle prossime ore se ne saprà di più.