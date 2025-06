Serie B: per il play out, i tifosi della Salernitana ci saranno. Il comunicato

Respinto il ricorso dal Collegio di Garanzia del Coni, in attesa di capire quello che accadrà al TFN giorno 13, i tifosi della Salernitana, dopo aver inizialmente annunciato di voler disertare i play out in segno di protesta per le decisioni prese da FIGC e Lega B, hanno deciso invece di esserci e lanciato un appello a tutto il popolo granata per la doppia sfida contro la Sampdoria.

Il comunicato

“Nei momenti più complicati di questo ennesimo campionato al di sotto delle aspettative, avevamo promesso di stare al fianco della squadra fino alla fine: Così è stato e così sarà! Quando tutto sarà finito tireremo le somme, e con estrema franchezza chiederemo spiegazioni a chi realmente ci ha portato in questa situazione. Rispetto alle vicende legate al rinvio dei play out da parte della Lega Calcio Serie B, che ancora una volta ha mancato di rispetto ai tifosi, ad una città intera, (rinviando gli spareggi con il Frosinone 24 ore della prima partita), noi ultras, prendiamo le distanze da queste scelleratezze che non rispecchiano ciò che il campo (giudice supremo) decretava, indignandoci ai giochi di potere che questi fantocci avevano attuato al fine di salvaguardare i propri interessi, in preda alla rabbia e visibilmente spiazzati, avevamo deciso di manifestare il nostro disappunto verso ciò che è il calcio, annunciando la diserzione”.

Domenica 15 giugno: Sampdoria-Salernitana

Venerdi 20 giugno: Salernitana-Sampdoria