Serie B: oggi Pordenone e Pisa in campo per il primo recupero. La classifica attuale

E’ ormai nota a tutti la decisione della Lega B di fermare il campionato per le note vicende che hanno visto protagonista il Pescara, colpito duramente dal covid. Lo stop imposto consentirà di poter recuperare le gare rimaste ingiocate e poi tutti insieme ed allo stesso orario, dal primo maggio si scenderà in campo per il rush finale. La situazione in casa abruzzese non è migliorata di molto, visto che solo uno degli otto positivi al momento è riuscito a negativizzarsi, Machin.

Leggi anche

Pordenone-Pisa il primo recupero

Nel frattempo nel pomeriggio di oggi si scenderà in campo alle ore 16, per il primo dei tre recuperi. Gara da seguire con particolare attenzione, visto che entrambe le compagini hanno ancora degli obiettivi da raggiungere. I toscani con la netta vittoria sul Cosenza si sono tirati fuori da una posizione di classifica che stava diventando insidiosa ed ora puntano ad un miracoloso aggancio alla zona play off, mentre il Pordenone è alla ricerca ancora di qualche punto per staccarsi dal pericolo play out. Giorno 27 aprile gli altri due recuperi: Pescara-V. Entella ed Empoli-Chievo. La Reggina guarderà con particolare attenzione a questo secondo match.

La classifica attuale

1 Empoli 66*

2 Lecce 61

3 Salernitana 60

4 Monza 55

5 Venezia 53

6 Spal 50

7 Cittadella 50

8 Chievo 48*

9 Reggina 47

10 Brescia 44

11 Cremonese 43

12 Pisa 43*

13 Vicenza 41

14 Frosinone 40

15 Pordenone 40*

16 Ascoli 37

17 Cosenza 32

18 Reggiana 31

19 Pescara 28

20 V. Entella 22

*una partita in meno