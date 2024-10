Serie B: presentazione calendari a Reggio Calabria. Dove è possibile vederla

“Una cornice meravigliosa come il Lungomare di Reggio Calabria. Non poteva esserci scelta più suggestiva per il battesimo del nuovo calendario di serie B per una stagione che si annuncia entusiasmante e che naturalmene potrete vedere tutta in diretta su Sky Sport. Il sorteggio del calendario sarà trasmesso dalle 20.30 in diretta su Sky Sport Calcio con la conduzione affidata a Marina Presello e Marco De Micheli e in streaming su skysport.it. Il primo match è previsto per venerdì 12 agosto. Il campionato di serie B non si fermerà durante la lunga pausa del Campionato del Mondo garantendo 4 spettacolari giornate per gli abbonati Sky“.

fonte: sport.sky.it

Sarà possibile inoltre vedere la presentazione ufficiale dei calendari attraverso i seguenti canali: Dazn ed Helbiz, su Radio Norba, che trasmetterà l’evento in diretta radiofonica e sui canali YouTube di Dazn e della Reggina 1914.