Serie B: la saggezza di Ranieri, sembra quasi un altro messaggio ad Inzaghi

Il controllo e l’eleganza anche dopo una pesante ed esaltante vittoria come quella ottenuta dal suo Cagliari sul campo della Reggina. Nel corso della disamina del match, l’esperto allenatore, sollecitato dai cronisti riguardo il momento del campionato, a domanda precisa sul rischio di essere risucchiati nella parte bassa della classifica dopo essere stati per tanto tempo su, risponde: “La serie B è questa, Nel girone di andata si gioca più spensierati e si pensa anche al bel gioco, in quello di ritorno, soprattutto adesso che siamo nel cuore del campionato, si deve badare solo ed esclusivamente solo ai punti…“. L’esatto contrario rispetto a quanto dichiarato da Inzaghi che ha parlato soprattutto di prestazione nelle sue priorità. Qualche settimana addietro lo stesso tecnico isolano aveva dichiarato: “Quando non si può vincere, non si deve perdere…“, esattamente quello che la Reggina non riesce a fare. Poi aggiunge: “La Reggina ha fatto un girone di andata meraviglioso. Gli avversari li hanno ben studiati e fanno fatica, pur correndo molto e sapendo sempre cosa fare. Complimenti a mister Inzaghi per il lavoro che ha fatto“.

Leggi anche