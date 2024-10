Serie B: definite le date dei recuperi. Empoli-Chievo ancora no, ecco perchè

Tre partite per uniformare il campionato che, come stabilito, ripartirà il primo maggio

La serie B ha sospeso momentaneamente il campionato per consentire alle sei squadre indietro di una gara, di poter effettuare i recuperi, ma anche per la nota vicenda riguardante il Pescara, fermato dall’Asl locale e quindi impossibilitato a calendario regolare, a poter scendere in campo contro Cosenza e Reggiana. Si ripartirà come più volte detto il primo di maggio tutti insieme e tutti allo stesso orario e con identiche modalità si chiuderà il prossimo 10 maggio.

Le date dei recuperi, attesa per Empoli-Chievo

Per quello che riguarda i recuperi, Pordenone-Pisa si giocherà il 24 aprile alle 16, mentre Pescara-V. Entella giorno 27 alle 14. Rimane ancora da decidere il giorno di recupero per la tanto discussa gara non giocata tra l’Empoli ed il Chievo. Breve riepilogo: Empoli in quarantena imposta dall’Asl Toscana e Chievo che insieme al direttore di gara si presenta regolarmente al Castellani. L’atteso giorno dei verdetti, il Giudice Sportivo lascia la questione in sospeso, mentre il Chievo presenta annuncio di reclamo. I precedenti dicono che tutti i casi analoghi siano stati poi definiti con la riprogrammazione del match ed è quello che si attende tra oggi e domani, in modo da fissare, probabilmente per il 27 aprile, la data di recupero. Salvo scenari sorprendenti, perchè ormai c’è da aspettarsi di tutto.