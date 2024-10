Serie B: in attesa di Reggina-Genoa, il dato sugli spettatori presenti allo stadio

Con il Bari in trasferta, il comando della classifica spetta al Palermo. Il Granillo ha già guadagnato il podio

Si concluderà con il posticipo tra la Reggina ed il Genoa la dodicesima giornata del campionato di serie B. Anche questo week end numeri interessanti per quello che riguarda la presenza di pubblico sugli spalti con il Palermo che subisce un calo rispetto alle precedenti gare, ma rimane sempre alto come media. Al secondo posto la capolista Frosinone in attesa del dato del Granillo che dovrebbe superare le 11.000 unità. La classifica stilata da PSB:

Serie B, i dati sugli spettatori

Benevento-Bari 9018

Brescia-Ascoli 4971

Cittadella-Modena 2975

Frosinone-Perugia 12259

Palermo-Parma 15720

Pisa-Cosenza 7297

Sudtirol-Cagliari 5133

Ternana-SPAL 5548

Como-Venezia 3942