Serie B: Sampdoria, tre nomi importanti per la panchina. Scendono le quotazioni di Inzaghi

Una lotta contro il tempo per evitare il tracollo. Gli ultimi tasselli, necessari per arrivare all’iscrizione al prossimo campionato di Serie B, si stanno sistemando ed anche con i creditori si dovrebbe essere ormai alle battute conclusive, anche se non sono mancate le difficoltà durante il percorso. E’ per questo motivo che alla Sampdoria si pensa adesso anche all’aspetto tecnico, quindi la scelta di un allenatore che possa dare garanzie rispetto a quello che sarà l’obiettivo che si vuole raggiunge, l’immediato ritorno in serie A. Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, il cerchio riguardo le scelte è in questo momento circoscritto a tre figure, due delle quali già vincitori del campionato cadetto. Grosso è in cima alla lista dei desideri, il tecnico che solo qualche mese addietro ha compiuto un vero e proprio capolavoro con il Frosinone. Dietro di lui Baroni che ha già vinto il campionato con il Lecce e sulla panchina dei salentini ha ottenuto anche la permanenza in serie A e poi la suggestione Andrea Pirlo, reduce da una sfortunata esperienza in Turchia ed ora pronto a rimettersi in gioco in Italia. Nelle scorse settimane alla Sampdoria era stato accostato anche il nome di Pippo Inzaghi, legato comunque contrattualmente alla Reggina fino al 2025. Negli ultimi giorni sembra aver perso posizioni nel gradimento della società blucerchiata.

