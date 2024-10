Serie B: la Spal vince e si avvicina alla vetta. Il programma e la classifica

Si scende in campo nel week end per la terza giornata di campionato. Nell’anticipo del venerdi la Spal ha conquistato la terza vittoria consecutiva portandosi per il momento a ridosso delle prime. Il programma:

Settima giornata, le gare

Spal – Salernitana 2-0

Cosenza – Brescia

Monza – Frosinone

Pisa – Ascoli

Pordenone – Chievo

Empoli – Reggina

Cremonese – Vicenza

Domenica 8 novembre

Pescara – Cittadella

Reggiana – Venezia

V. Entella – Lecce

Leggi anche

CLASSIFICA

Empoli 13

Chievo 13

Frosinone 13

Spal 12

Salernitana 11

Cittadella 10

Venezia 10

Lecce 9

Reggina 7

Pordenone 7

Monza 6

Brescia 5

Cosenza 5

Reggiana 4

V. Entella 4

Ascoli 4

Pisa 4

Vicenza 3

Cremonese 3

Pescara 1