Serie C: Akragas nel baratro, niente playout? La Reggina sorride

La decisione del Tribunale Federale Nazionale di infliggere 4 punti di penalizzazione al Siracusa e 2 all’Akragas ridisegna, anche se parzialmente, la classifica del girone C di Serie C. La penalità comminata agli aretusei, a livello di graduatoria, poco interessa alla Reggina, ben distante da qualsivoglia discorso playoff. Diverso, invece, è il discorso inerente ai giganti, sempre più fanalino di coda e, da oggi, vicinissimi alla retrocessione in Serie D, senza addirittura passare dai playout.

Il regolamento, infatti, decreta la perdita della categoria in maniera diretta per le squadre classificatesi 19esima e 18esima qualora la distanza, rispettivamente, dal 16esimo e 17esimo posto sia uguale o superiore agli 8 punti. Adesso, la compagine agrigentina ha un gap di ben 23 punti dalla Reggina, con sole cinque gare da disputare, al pari di Bianchimano e soci. Entrami i club, infatti, devono ancora osservare il turno di riposo.

Per cui, facendo due conti, anche nella sventurata ipotesi che gli amaranto perdano tutte i match da disputare e i bianco-azzurri li vincano tutti, la classifica finale vedrebbe comunque le due squadre distanziate di otto punti, 33 per la Reggina, 25 per l’Akragas. Sostanzialmente, dunque, i ragazzi di Maurizi potrebbero salvarsi anche nell’ipotesi di arrivo al quartultimo posto: da tenere d’occhio, adesso più di prima, restano Paganese e Racing Fondi.