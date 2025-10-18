Serie C, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria alla prima storica trasferta

L’Amaro Dhelios Reggio Calabria, neonata realtà del network Sportspecialist, è pronta a vivere un’altra pagina della sua giovane storia. Dopo il secco e convincente 3-0 inflitto alla Tonno Callipo nella prima giornata di campionato, la squadra amaranto affronta ora la sua prima trasferta in assoluto, volando verso il campo dell’Innova Volley di Rende.

Un esordio in casa fatto di applausi e soddisfazioni, che ora deve trovare conferma lontano dal calore del PalaBoccioni. Una prova di maturità attesa dal Mister Roberto Daquino per una squadra che ha mostrato subito carattere e qualità, ma che sa di doversi misurare con un avversario tutto da scoprire.

Dall’altra parte della rete, infatti, troveranno l’Innova Volley, una società con sede a Quattromiglia (CS) nata da poco tempo e al suo primo anno di partecipazione al campionato di Serie C. Nonostante la giovane età anagrafica della società, i calabresi della provincia cosentina non sono certo un avversario da sottovalutare.

Fondata principalmente su un gruppo di atleti giovani – molti dei quali fino alla scorsa stagione vestivano la maglia dell’ABVT Cosenza – l’Innova Volley possiede un alto tasso tecnico e ha già dimostrato di avere le carte in regola per insidiare chiunque. Nella loro prima uscita stagionale contro la coriacea New Hospital Paola, sono stati infatti capaci di vincere i primi due set, per poi cedere solo al tie-break in una gara di grande carattere.

Tra le file dei rendesi, spicca il nome di Francesco Cariello, un elemento di esperienza che ha maturato parte del suo percorso anche nel settore giovanile della Tonno Callipo, avversaria degli amaranto proprio nella scorsa giornata. Una coincidenza che rende la sfida ancor più intrigante.

Quella di sabato con inizio alle ore 16 e 30, si preannuncia quindi come una partita chiave: da una parte l’Amaro Dhelios, che cerca di consolidare il suo brillante avvio; dall’altra l’Innova Volley, assetata di riscatto dopo la sconfitta al debutto e pronta a sfruttare il fattore campo.

Una sfida tra due giovani realtà ambiziose, che promette di regalare spettacolo e emozioni.