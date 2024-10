Serie C: il presidente Bandecchi indica date e modalità per Coppa Italia e play off

La comunicazione del presidente della Ternana Stefano Bandecchi è quasi totalmente attraverso il proprio profilo Instagram. E proprio in una delle sue dirette, il massimo dirigente ha annunciato date e modalità per la finale di Coppa Italia ed i play off: ““Il 25 si torna a giocare. Si scende in campo per giocare la Coppa Italia contro la Juventus Under 23. Sarà una partita secca in campo neutro che ancora non conosciamo. Il 29 si cominceranno i playoff, sperando che il signor Covid se ne vada in vacanza. In realtà i playoff li inizia il 29 chi perde la Coppa Italia, quindi facciamo a capirci. Diciamo che il 25 la Coppa Italia, il 29 speriamo di non iniziare noi i playoff”.

