Serie C: Catania e Benevento creano il vuoto, ci prova la Salernitana. Risultati e classifica
Nonostante le enormi problematiche societarie, il Trapani non intende mollare. Crisi Cosenza
26 Gennaio 2026 - 11:38 | Redazione
Hanno decisamente una marcia in più Catania e Benevento in questo campionato di serie C, girone C. Guidano la classifica a quota 51 staccando il gruppo che insegue con la sola Salernitana che tenta di tenere testa. Crollo del Cosenza a digiuno da quattro giornate, orgoglio Trapani che, nonostante le grandi difficoltà societarie, continua a vincere.
I risultati della giornata
Giugliano – Cavese 0-0
Benevento – Siracusa 3-2
Latina – Foggia 2-0
Casarano – Picerno 2-2
Crotone – Potenza 2-0
Altamura – Atalanta U23 1-1
Casertana – Trapani 0-1
Catania – Cosenza 2-0
Sorrento – Salernitana 0-2
A. Cerignola – Monopoli 0-0
La classifica
Benevento 51
Catania 51
Salernitana 45
Casertana 39
Cosenza 37
Crotone 34
Monopoli 34
A. Cerignola 32
Potenza 29
Casarano 29
Altamura 27
Latina 26
Atalanta U23 26
Trapani 25
Sorrento 24
Cavese 22
Foggia 22
Siracusa 21
Picerno 20
Giugliano 17