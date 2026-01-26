City Now

Serie C: Catania e Benevento creano il vuoto, ci prova la Salernitana. Risultati e classifica

Nonostante le enormi problematiche societarie, il Trapani non intende mollare. Crisi Cosenza

26 Gennaio 2026 - 11:38 | Redazione

Hanno decisamente una marcia in più Catania e Benevento in questo campionato di serie C, girone C. Guidano la classifica a quota 51 staccando il gruppo che insegue con la sola Salernitana che tenta di tenere testa. Crollo del Cosenza a digiuno da quattro giornate, orgoglio Trapani che, nonostante le grandi difficoltà societarie, continua a vincere.

I risultati della giornata

Giugliano – Cavese 0-0

Benevento – Siracusa 3-2

Latina – Foggia 2-0

Casarano – Picerno 2-2

Crotone – Potenza 2-0

Altamura – Atalanta U23 1-1

Casertana – Trapani 0-1

Catania – Cosenza 2-0

Sorrento – Salernitana 0-2

A. Cerignola – Monopoli 0-0

La classifica

Benevento 51

Catania 51

Salernitana 45

Casertana 39

Cosenza 37

Crotone 34

Monopoli 34

A. Cerignola 32

Potenza 29

Casarano 29

Altamura 27

Latina 26

Atalanta U23 26

Trapani 25

Sorrento 24

Cavese 22

Foggia 22

Siracusa 21

Picerno 20

Giugliano 17

