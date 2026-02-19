Serie C: il Catania strapazza il Trapani e accorcia dalla vetta. La classifica
La squadra di Toscano ha comunque sciupato tre grandi opportunità contro formazioni alla portata
19 Febbraio 2026 - 11:55 | Redazione
Nelle partite che secondo calendario sembravano quelle più alla portata, il Catania ha preso solo cinque punti, perdendo sul campo del Sorrento, pareggiando contro A. Cerignola e Siracusa e vincendo il recupero con il Trapani con il largo punteggio di 4-0. Un successo che consente di accorciare sul Benevento, compagine in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio.
La classifica
Benevento 61
Catania 56
Salernitana 50
Cosenza 46
Casertana 43
Crotone 41
Monopoli 40
A. Cerignola 39
Casarano 36
Altamura 36
Potenza 34
Atalanta U23 30
Sorrento 30
Picerno 29
Latina 28
Cavese 28
Trapani 25
Giugliano 24
Siracusa 23
Foggia 22