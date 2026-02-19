Serie C: il Catania strapazza il Trapani e accorcia dalla vetta. La classifica

La squadra di Toscano ha comunque sciupato tre grandi opportunità contro formazioni alla portata

Nelle partite che secondo calendario sembravano quelle più alla portata, il Catania ha preso solo cinque punti, perdendo sul campo del Sorrento, pareggiando contro A. Cerignola e Siracusa e vincendo il recupero con il Trapani con il largo punteggio di 4-0. Un successo che consente di accorciare sul Benevento, compagine in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio.

La classifica

Benevento 61

Catania 56

Salernitana 50

Cosenza 46

Casertana 43

Crotone 41

Monopoli 40

A. Cerignola 39

Casarano 36

Altamura 36

Potenza 34

Atalanta U23 30

Sorrento 30

Picerno 29

Latina 28

Cavese 28

Trapani 25

Giugliano 24

Siracusa 23

Foggia 22