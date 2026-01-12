Serie C: il Catania torna in testa, Trapani ko. I risultati e la classifica
Nel posticipo il Cosenza punta al sorpasso sulla Salernitana
12 Gennaio 2026 - 12:12 | Redazione
Si ferma il Benevento, vince il Catania e così la squadra guidata da Mimmo Toscano torna in vetta alla classifica. Cade il Trapani nello scontro diretto con il Latina, nuova sconfitta per il Siracusa.
I risultati della giornata
A. Cerignola – Potenza 4-0
Latina – Trapani 2-1
Crotone – Altamura 0-1
Sorrento – Foggia 2-1
Casarano – Atalanta U23 0-1
Catania – Cavese 2-0
Monopoli – Siracusa 1-0
Casertana – Benevento 0-0
Giugliano – Picerno (lunedi ore 20,30)
Salernitana – Cosenza (lunedi ore 20,30)
La classifica
Catania 45
Benevento 45
Casertana 39
Salernitana 38
Cosenza 36
Monopoli 33
Crotone 28
A. Cerignola 28
Casarano 28
Potenza 26
Atalanta U23 25
Sorrento 24
Altamura 23
Latina 22
Siracusa 21
Cavese 21
Trapani 19
Foggia 19
Giugliano 16
Picerno 15