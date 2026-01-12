City Now

Serie C: il Catania torna in testa, Trapani ko. I risultati e la classifica

Nel posticipo il Cosenza punta al sorpasso sulla Salernitana

12 Gennaio 2026 - 12:12 | Redazione

Si ferma il Benevento, vince il Catania e così la squadra guidata da Mimmo Toscano torna in vetta alla classifica. Cade il Trapani nello scontro diretto con il Latina, nuova sconfitta per il Siracusa.

I risultati della giornata

A. Cerignola – Potenza 4-0

Latina – Trapani 2-1

Crotone – Altamura 0-1

Sorrento – Foggia 2-1

Casarano – Atalanta U23 0-1

Catania – Cavese 2-0

Monopoli – Siracusa 1-0

Casertana – Benevento 0-0

Giugliano – Picerno (lunedi ore 20,30)

Salernitana – Cosenza (lunedi ore 20,30)

La classifica

Catania 45

Benevento 45

Casertana 39

Salernitana 38

Cosenza 36

Monopoli 33

Crotone 28

A. Cerignola 28

Casarano 28

Potenza 26

Atalanta U23 25

Sorrento 24

Altamura 23

Latina 22

Siracusa 21

Cavese 21

Trapani 19

Foggia 19

Giugliano 16

Picerno 15

