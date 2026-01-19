Serie C: gioia Toscano, vittoria del Catania all’ultimo respiro. I risultati e la classifica
Il Trapani oltre le difficoltà societarie e Aronica si commuove. Benevento macchina da gol
19 Gennaio 2026 - 12:01 | Redazione
Sotto di una rete contro il Monopoli, il Catania riesce a pareggiare e poi ribaltare il risultato grazie a una rete di Caturano al quarto minuto di recupero. Questo consente ai rossoazzurri di mantenere la vetta della classifica insieme al Benevento, quest’ultima vera macchina da gol con 46 centri all’attivo. Rialza la testa il Trapani nonostante le enormi difficoltà societarie, batte nettamente il Sorrento e Aronica in sala stampa si commuove.
I risultati della giornata
Cavese – Altamura 1-2
Benevento – Casarano 3-0
Atalanta U23 – Salernitana 0-1
Potenza – Casertana 2-0
Siracusa – A. Cerignola 0-1
Trapani – Sorrento 4-0
Picerno – Latina 0-0
Foggia – Giugliano 2-1
Monopoli – Catania 1-2
Cosenza – Crotone oggi 20,30
La classifica
Benevento 48
Catania 48
Salernitana 42
Casertana 39
Cosenza 37
Monopoli 33
A. Cerignola 31
Potenza 29
Crotone 28
Casarano 28
Altamura 26
Atalanta U23 25
Sorrento 24
Latina 23
Trapani 22
Foggia 22
Siracusa 21
Cavese 21
Picerno 19
Giugliano 16