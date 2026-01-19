City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie C: gioia Toscano, vittoria del Catania all’ultimo respiro. I risultati e la classifica

Il Trapani oltre le difficoltà societarie e Aronica si commuove. Benevento macchina da gol

19 Gennaio 2026 - 12:01 | Redazione

Sotto di una rete contro il Monopoli, il Catania riesce a pareggiare e poi ribaltare il risultato grazie a una rete di Caturano al quarto minuto di recupero. Questo consente ai rossoazzurri di mantenere la vetta della classifica insieme al Benevento, quest’ultima vera macchina da gol con 46 centri all’attivo. Rialza la testa il Trapani nonostante le enormi difficoltà societarie, batte nettamente il Sorrento e Aronica in sala stampa si commuove.

I risultati della giornata

Cavese – Altamura 1-2

Benevento – Casarano 3-0

Atalanta U23 – Salernitana 0-1

Potenza – Casertana 2-0

Siracusa – A. Cerignola 0-1

Trapani – Sorrento 4-0

Picerno – Latina 0-0

Foggia – Giugliano 2-1

Monopoli – Catania 1-2

Cosenza – Crotone oggi 20,30

La classifica

Benevento 48

Catania 48

Salernitana 42

Casertana 39

Cosenza 37

Monopoli 33

A. Cerignola 31

Potenza 29

Crotone 28

Casarano 28

Altamura 26

Atalanta U23 25

Sorrento 24

Latina 23

Trapani 22

Foggia 22

Siracusa 21

Cavese 21

Picerno 19

Giugliano 16

Reggio Calabria Calcio