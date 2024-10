Serie C – Chiacchio: ‘Sorteggio? Non è regolamentare, ma la FIGC…’

Mentre sulla proposta riguardante la promozione delle prime tre classificate nessuno fino al momento si è opposto, la discussione si è elevata ed i contrasti maggiori sono venuti fuori soprattutto dal come dovrebbe venire fuori la quarta squadra promossa. Ed il sorteggio è la soluzione meno gradita a tutti, insieme a proposte alternative che si stanno susseguendo e che probabilmente continueranno a venire fuori fino al 4 maggio, giorno in cui si svolgerà l’assemblea di Lega Pro.

Tuttoc ha ripreso un passaggio dell’intervista realizzata dal Corriere dello Sport con uno degli avvocati di diritto sportivo più preparati come Eduardo Chiacchio: “Trattandosi di una cosa evidentemente non regolamentare in quanto non prevista minimamente, alla fine è sovrana la Federazione. E’ assai probabile che alla fine si sceglierà un altro criterio, ma nulla vieta che la Figc recepisca l’input: così o modificandolo. Non conosco esattamente il meccanismo immaginato. E credo che non lo conosca nessuno visto che questa idea è stata appena elaborata e deve passare prima al vaglio dell’assemblea delle società di Lega Pro quindi, se approvata, deve essere accolta dal Consiglio Federale. E’ prematuro parlare di certezze. Ma, è una mia ipotesi, nulla vieta di pensare che si potrebbe condizionare un sorteggio garantendo comunque alle squadre di alta classifica un meccanismo più favorevole“.