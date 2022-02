Serie C: clamoroso a Bari, si impone il Messina. I risultati e la classifica

La giornata numero venticinque del campionato di serie C girone C, mette in evidenza l'incredibile ed inaspettato successo del Messina, sul campo della capolista Bari. Ne approfittano le inseguitrici Catanzaro e Francavilla, male il Monopoli, anche se il margine di punti sulla seconda rimane elevato.

I risultati della giornata

Turris - Catania 1-3

Vibonese - Paganese 0-0

Bari - Messina 1-2

Catanzaro - Avellino 2-0

Foggia - F. Andria 1-1

Juve Stabia - Latina 1-0

AZ Picerno - Monopoli 3-0

Campobasso - Palermo 2-2

V. Francavilla - Potenza 4-1

Monterosi - Taranto 2-1

La classifica

Bari 51

V. Francavilla 43

Monopoli 42

Catanzaro 42

Avellino 42

Turris 39

Palermo 39

Taranto 33

Juve Stabia 33

AZ Picerno 33

Latina 32

Foggia 32

Ctania 29

Campobasso 27

Monterosi 27

Paganese 23

Messina 22

F. Andria 19

Potenza 18

Vibonese 16