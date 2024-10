Serie C: Coppa Italia alla Juventus U23. I risultati dei play out

Giornata importante per la serie C, ultima categoria a tornare in campo dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria. Subito una grande sorpresa per quello che riguarda la finale di Coppa Italia con la vittoria della Juventus U23 sulla Ternana per 2-1. Ennesima delusione per la compagine del presidente Bandecchi. Partite di andata, invece, per la disputa dei play out, anche qui con qualche risultato a sorpresa. Questo il riepilogo dei match dei tre gironi:

ArzignanoChiampo-Imolese 1-2

Pianese-Pergolettese 0-0

AJ Fano-Ravenna 2-0

Olbia-Giana Erminio 1-0

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1

Rende-Picerno 1-0