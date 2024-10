Serie C, girone C: il programma del 33^ turno. Oggi primo verdetto? Reggina d’attesa

Giornata di campionato pre-paquale per il girone C di Serie C 2017/2018 che, però, non vedrà impegnata la Reggina 1914, fermata dal turno di riposo imposto dal calendario. Occhi ed orecchie, comunque, tese verso gli altri campi, specialmente quelli di Pagani e Bisceglie. Al “Marcello Torre” andrà in scena il derby campano fra la compagine azzurro-stellata e la Casertana.

Match tutto pugliese, invece, fra i nero-azzurri ed Andria. Una doppia sfida che interesserà da vicino Bianchimano e compagni, vista la posizione di classifica di Paganese e Fidelis. Da monitorare, poi, anche Catanzaro-Catania e Sicula Leonzio-Racing Fondi. Il Lecce, prossimo avversario del club dello Stretto, ospiterà il Siracusa, possibile aritmetica retrocessione in giornata per l’Akragas, qualora la distanza dal Fondi – attualmente di 14 punti – non scenda, dopo le gare odierne, sotto i 12 punti.

PROSSIMO TURNO – 33^ giornata (31/03)

Akragas-Virtus Francavilla

Juve Stabia-Cosenza

Lecce-Siracusa

Sicula Leonzio-Racing Fondi

Bisceglie-Fidelis Andria

Trapani-Matera

Paganese-Casertana

Rende-Monopoli

Catanzaro-Catania

Riposa: Reggina

CLASSIFICA: Lecce 64*, Catania 60, Trapani 60, Matera 47, Siracusa 47*, Juve Stabia 46, Rende 43, Monopoli 42, Cosenza 41, Casertana 39, Sicula Leonzio 38, Bisceglie 37, Virtus Francavilla 36, Catanzaro 35*, Reggina 33*, Andria 31, Paganese 28*, Fondi 26, Akragas 12*.

*una gara in più