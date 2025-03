Serie C: un’altra società ad alto rischio fallimento. Incredibile

Dopo le esclusioni di Taranto e Turris un’altra società è ad alto rischio in serie C ma in un girone diverso. E’ la Lucchese che, in campo, nonostante i sei punti di penalizzazione, sta cercando disperatamente di salvarsi, ma viste le enormi difficoltà economiche, rischia di scomparire prima della chiusura della stagione. Addirittura è partita una raccolta fondi per iniziare a finanziare le trasferte e affrontare le spese correnti. L’iniziativa è di alcuni tifosi storici con il coinvolgimento di qualche ex calciatore.

Intanto, la società toscana ha inviato il ricorso, depositato alla Corte Federale di Appello, contro la penalizzazione di sei punti in classifica chiedendone l’annullamento o in alternativa la riduzione.