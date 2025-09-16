Serie C: altra mazzata per la Triestina. Dal TFN nuova pesantissima penalizzazione
Una nuova stagione rischia di essere falsata come quella scorsa nel girone C
16 Settembre 2025 - 16:59 | Redazione
9 punti di penalizzazione prima di iniziare il campionato, poi ridotti a 7 e altri 13 che giungono, nella giornata in cui la Triestina Calcio ha provveduto al saldo delle ultime spettanze della stagione scorsa, direttamente dal Tribunale Federale Nazionale. Una mazzata
Adesso il totale fa 20, con le prime quattro giornate di campionato che hanno visto gli alabardati conquistare solo cinque punti. Salvezza difficilissima