Serie C, play off: i risultati del secondo turno. Avanza la Juventus U23

Si è giocato il primo turno della fase playoff nazionale, questi i risultati:

MONOPOLI – TERNANA 0-1

JUVENTUS U23 – PADOVA 2-0

CARPI – ALESSANDRIA 2-2

RENATE – NOVARA 1-2

POTENZA – TRIESTINA 1-0

Al secondo turno, che si giocherà lunedì 13 luglio, hanno avuto accesso la Juventus U23, Novara, Potenza, Ternana e Carpi. Quest’ultima sarà testa di serie al sorteggio che verrà effettuato oggi in Lega Pro a Firenze, insieme a Carrarese, Reggio Audace e Bari. Questo significa che potranno disputare in casa la gara unica e potranno giocare per due risultati su tre.

Questo il calendario con i prossimi appuntamenti:

Fase nazionale

Secondo Turno – lunedì 13 luglio 2020 (gara unica)

Final four

Semifinali – venerdì 17 luglio 2020 (gara unica)

Finale – mercoledì 22 luglio (gara unica)