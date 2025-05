Chi va in serie C? L’ex amaranto Reginaldo diviso tra cuore e ragione

A due giorni dall’ultima giornata di campionato che deciderà la promozione in serie C e che vede in lotta Siracusa e Reggina, l’ex attaccante amaranto Reginaldo dice la sua a Gazzetta del Sud: “Il cuore mi porta a dire sì, la ragione no. Difficilmente la capolista si fermerà con l’Igea. Salvo sorprese, l’ultima giornata si concluderà con due vittorie. Peccato aver buttato al vento lo scontro diretto. Rischiare di perdere il campionato per un punto fa veramente male. Vedremo cosa accadrà. Ho letto che la società ci crede ed è giusto provarci perché nel calcio mai dire mai. L’Igea non regalerà nulla”.

“L’organico è di qualità, vedi Laaribi, padrone del centrocampo e Girasole, gigante della difesa. La società ha portato avanti un mercato intelligente prendendo elementi di categoria. Aggiungo che se da inizio stagione ci fosse stato Trocini oggi gli amaranto sarebbero tranquillamente in testa”.