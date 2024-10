Serie C – Tre promozioni ed un sorteggio. Il Bari si è già mosso, mentre la FIGC…

Era abbastanza prevedibile che, a fronte di situazioni favorevoli per alcuni, ne venissero fuori reazioni contrarie da parte di chi da questa proposta del Consiglio Direttivo di Lega Pro, se ne senta svantaggiato. Già scritto dell’intervento del presidente della LND Cosimo Sibilia, la Gazzetta dello Sport parla del Bari e della probabile posizione della FIGC:

“Sorteggio che coinvolgerebbe tutte le aventi diritto ai playoff (magari con pesi ponderati rispetto alla posizione di classifica). Ma la Federcalcio sarebbe già schierata sul no alla proposta. E il Bari (secondo in classifica nel girone C) protesta e invia una diffida alla Lega Pro“. Notizia riportata da tuttobari.com