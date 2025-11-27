Serie C: arriva puntuale un nuovo disastro. Rimini verso l’esclusione

Tutto secondo previsioni. Ma nulla si è mosso...

Rimini-Torres, gara del Girone B di Serie C in programma per domenica 30 novembre alle ore 12:30, non si giocherà. Anche se manca ancora l’ufficialità da parte della Lega Pro e della FIGC, la decisione sembra essere stata presa tanto che nel corso della riunione del GOS (Gruppo operativo sicurezza) tenutasi questa mattina è stato comunicato che la partita non si giocherà.

Una decisione che arriva all’indomani della decisione della proprietà del Rimini di chiedere la liquidazione volontaria dopo il passo indietro di Nicola Di Matteo e Daniele Ferro dopo il mancato sblocco delle quote ancora sequestrate dal Tribunale di Milano per un contenzioso fra la vecchia proprietà e l’ex presidente biancorosso e per il probabile arrivo di una nuova pesante penalizzazione dopo l’ultimo deferimento.

Tutto questo porterà la FIGC all’applicazione dell’articolo 16.5 delle NOIF che recita: “il Presidente Federale delibera la revoca dell’affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91”. Si attende ora l’ufficialità sia del rinvio della gara di domenica, a titolo preventivo vista la fine ormai certa dei biancorossi, sia della decisione di revoca dell’affiliazione da parte della Federcalcio.

fonte: TMW