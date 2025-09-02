Serie C: altri guai per il Rimini. Arriva una pesantissima penalizzazione dal TFN

Una iscrizione ottenuta sul filo di lana, le tante problematiche legate al cambio di società, tecnico e giocatori che vanno e vengono e adesso per il Rimini anche una pesantissima batosta che arriva dal TFN: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un’ammenda di 5.000 euro e 11 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.“.