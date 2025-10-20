Serie C: il big match al Catania, vola il Benevento. Risultati e classifica

L’attesissimo big match tra il Catania e la Salernitana è stato vinto dai rossoazzurri di Mimmo Toscano che si sono imposti con il risultato di 2-0. Bene anche il Benevento che in casa non sbaglia un colpo, tonfo interno del Crotone che avrebbe potuto approfittare dello stop della capolista. Siracusa ennesimo ko.

I risultati della giornata

Casarano – Foggia 0-2

Crotone – Monopoli 0-1

Sorrento – Cosenza 2-2

Latina – Giugliano 0-1

Casertana – Siracusa 1-0

Atalanta U23 – Trapani 2-0

Benevento – Potenza 2-0

A. Cerignola – Cavese 1-3

Altamura – Picerno 3-1

La classifica

Benevento 22

Salernitana 22

Catania 21

Casarano 18

Crotone 17

Casertana 17

Cosenza 16

Monopoli 15

Potenza 13

Latina 12

Atalanta U23 11

Sorrento 11

Altamura 11

A. Cerignola 10

Foggia 10

Giugliano 9

Picerno 9

Trapani 8

Cavese 8

Siracusa 3