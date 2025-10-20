Serie C: il big match al Catania, vola il Benevento. Risultati e classifica
Graduatoria che si accorcia nella parte alta, tonfo interno del Crotone, Siracusa sempre più giù
20 Ottobre 2025 - 09:22 | di Michele Favano
L’attesissimo big match tra il Catania e la Salernitana è stato vinto dai rossoazzurri di Mimmo Toscano che si sono imposti con il risultato di 2-0. Bene anche il Benevento che in casa non sbaglia un colpo, tonfo interno del Crotone che avrebbe potuto approfittare dello stop della capolista. Siracusa ennesimo ko.
I risultati della giornata
Casarano – Foggia 0-2
Crotone – Monopoli 0-1
Sorrento – Cosenza 2-2
Latina – Giugliano 0-1
Casertana – Siracusa 1-0
Atalanta U23 – Trapani 2-0
Benevento – Potenza 2-0
A. Cerignola – Cavese 1-3
Altamura – Picerno 3-1
La classifica
Benevento 22
Salernitana 22
Catania 21
Casarano 18
Crotone 17
Casertana 17
Cosenza 16
Monopoli 15
Potenza 13
Latina 12
Atalanta U23 11
Sorrento 11
Altamura 11
A. Cerignola 10
Foggia 10
Giugliano 9
Picerno 9
Trapani 8
Cavese 8
Siracusa 3