Serie C: Salernitana ribaltata in pieno recupero, primi tre punti per il Siracusa. Risultati e classifica
In parità il derby siciliano, colpaccio del Crotone in trasferta, bene il Cosenza
25 Settembre 2025 - 10:51 | Redazione
Turno infrasettimanale in serie C dove non sono mancate le sorprese. A partire dalla sconfitta interna della Salernitana dopo quattro vittorie consecutive. I granata, in vantaggio di due reti, si fanno raggiungere al novantesimo e superare al sesto minuto di recupero. Non è bastato al Benevento il doppio vantaggio, pari nel derby siciliano tra il Catania e il Trapani, quest’ultimo ancora imbattuto. Prima vittoria per il Siracusa.
I risultati della giornata
Cavese – Latina 0-2
Cosenza – Giugliano 4-1
Foggia – Casertana 1-1
Salernitana – A. Cerignola 2-3
Siracusa – Potenza 2-1
Sorrento – Casarano 3-3
Trapani – Catania 1-1
Atalanta U23 – Crotone 1-2
Monopoli – Altamura 1-1
Picerno – Benevento 2-2
La classifica
Salernitana 15
Benevento 13
Catania 11
Crotone 11
Casarano 11
Monopoli 11
Cosenza 9
A. Cerignola 9
Potenza 8
Casertana 8
Latina 7
Picerno 6
Altamura 6
Foggia 6
Giugliano 5
Trapani (-8) 4
Atalanta U23 4
Sorrento 3
Siracusa 3
Cavese 2