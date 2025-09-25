Serie C: Salernitana ribaltata in pieno recupero, primi tre punti per il Siracusa. Risultati e classifica

Turno infrasettimanale in serie C dove non sono mancate le sorprese. A partire dalla sconfitta interna della Salernitana dopo quattro vittorie consecutive. I granata, in vantaggio di due reti, si fanno raggiungere al novantesimo e superare al sesto minuto di recupero. Non è bastato al Benevento il doppio vantaggio, pari nel derby siciliano tra il Catania e il Trapani, quest’ultimo ancora imbattuto. Prima vittoria per il Siracusa.

I risultati della giornata

Cavese – Latina 0-2

Cosenza – Giugliano 4-1

Foggia – Casertana 1-1

Salernitana – A. Cerignola 2-3

Siracusa – Potenza 2-1

Sorrento – Casarano 3-3

Trapani – Catania 1-1

Atalanta U23 – Crotone 1-2

Monopoli – Altamura 1-1

Picerno – Benevento 2-2

La classifica

Salernitana 15

Benevento 13

Catania 11

Crotone 11

Casarano 11

Monopoli 11

Cosenza 9

A. Cerignola 9

Potenza 8

Casertana 8

Latina 7

Picerno 6

Altamura 6

Foggia 6

Giugliano 5

Trapani (-8) 4

Atalanta U23 4

Sorrento 3

Siracusa 3

Cavese 2