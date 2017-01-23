Serie C silver: Basketball Lamezia conquista il primo posto
Basketball Lamezia vince 58-83 a Villa e si isola in vetta alla Serie C silver dopo la caduta del Val Gallico a Rende
23 Gennaio 2017 - 16:31 | di Redazione
Vince agevolmente Lamezia contro un Villa che ha combattuto per tutto il match ma è rimasto sempre a distanza.
Equilibrio nel punteggio del primo quarto e sostanzialmente anche nel secondo dove i lametini chiudono la seconda frazione avanti di 14 lunghezze, ma i locali tentano di mantenere uno spiraglio aperto.
Al rientro dagli spogliatoi Lamezia decide di chiuder il match congelando con un perentorio 23-6 il risultato.
Nell’ultimo quarto coach Ortenzi schiera tutta la panchina che non risponde nel migliore dei modi e si fa rimontare 6 punti dai nero verdi che nonostante il distacco non hanno mai mollato. Finale dal PalaLumaka 58-83. Altri due punti pesanti per Lamezia che vista la concomitante caduta del Val Gallico contro Rende si isola in vetta alla classifica di serie C silver.
Prossimo appuntamento Sabato 28 Gennaio al PalaSparti contro i giovanotti dell’ex Pasquale Iracà.
VILLA: Versace, Abbruzzini 3, Meduri 12,Vinci, Costabile 11, Laganà, Rappocciolo, Pitasi 15, Barreca 15, Andolfi, Pusateri 2, Cernescu. Coach Cotroneo ass. Smorto.
LAMEZIA: G.Bosone 5, Piccione 3,M.Bosone 2, Ragusa 2, Rubino 14, Fragiacomo 2, di Gennaro 18, Gaetano 5, Longoria 17, Lazzarotti 1, Saladino, Monier 14. Coach Ortenzi
ARBITRI: Nocera – Comerci.
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